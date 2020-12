PSG - Istanbul BB : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Opposé à l'Istanbul BB ce mercredi soir, après le report du match hier suite à la polémique autour des propos racistes du quatrième arbitre, le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé et s'est imposé sur le score de 5-1 (6e journée de la phase de poules de Ligue des Champions). Résultat, le club de la capitale termine premier du groupe H, devant le RB Leipzig.

Présent au micro de Téléfoot après la partie, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a livré ses premières impressions : «c'était une superbe soirée dans un contexte particulier. On voulait quand même gagner et laisser tout ce qu'il s'est passé en dehors du terrain. On a super bien joué en première mi-temps et en seconde, on a su gérer. On repart avec les trois points et la première place. C'était le plus important.»