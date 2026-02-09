Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dix-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. La tête est occupée par Harry Kane qui s’est offert un doublé contre Hoffenheim (5-1). L’attaquant anglais affiche désormais 24 buts en 21 matches.

Auteur d’un nouveau pion ce dimanche face à Valence, Kylian Mbappé maintient le rythme. L’attaquant français de la Casa Blanca reste le plus proche poursuivant d’Harry Kane et dispose désormais d’un joli bilan avec 23 buts en 22 matches. Le podium est complété par Erling Haaland. Hier face à Liverpool, l’attaquant norvégien s’est distingué avec un penalty victorieux pour Manchester City (2-1). Il comptabilise dorénavant 21 buts en 25 matches.

Igor Thiago toujours dans le coup

Vangelis Pavlidis suit juste derrière avec 19 buts en 21 matches. L’attaquant grec de Benfica n’a pas marqué hier lors de la victoire contre Alverca (2-1). Cinquième, Ayase Ueda stagne. L’attaquant japonais n’a pas joué hier avec le Feyenoord contre Utrecht (1-0). Il comptabilise ainsi 18 buts en 20 matches. Ce sont les mêmes chiffres que Luis Suarez qui pointe au sixième rang. L’attaquant colombien joue ce soir face au FC Porto et n’a donc pas encore eu l’occasion de faire parler la poudre.

Septième, Igor Thiago maintient le tempo. Le Brésilien a marqué avec Brentford contre Newcastle (3-2) et affiche désormais 17 buts en 25 matches. Huitième, Paul Onuachu arrive juste derrière avec 15 buts en 18 matches. Le Nigérian reste sur un doublé avec Trabzonspor contre Samsunspor (3-0). Yanis Begraoui suit au neuvième rang avec 15 buts en 21 matches. Le Marocain n’a pas marqué hier avec Estoril contre Tondela. Enfin, la dixième place revient à Eldor Shomurodov avec des statistiques similaires. Buteur hier contre Eyüpspor avec Istanbul Başakşehir (2-1), l’attaquant ouzbek maintient son bon rythme.

Vedat Muriqi (Majorque) se retrouve onzième avec également 15 buts. Lautaro Martínez (Inter Milan) arrive derrière avec 14 réalisations. Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Luis Diaz (Bayern Munich), Jesus Andres Ramirez Diaz (Nacional), Samu Aghehowa (FC Porto), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Tawanda Maswanhise (Motherwell) échouent aussi aux portes du top 10 avec 13 buts. Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suit à la onzième place avec les mêmes statistiques. Chris Bédia (Young Boys Berne), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Ferran Torres (FC Barcelone), Guus Til (PSV Eindhoven), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) et Luka Jović (AEK Athènes) suivent avec 12 buts.

Le classement des tops buteurs européens