Mercato Real Madrid : un nouveau prétendant entre dans la danse pour Franco Mastantuono

Cela ne fait plus trop de doutes, Franco Mastantuono est sur le point de quitter la capitale espagnole, tout du moins pour une période donnée. En effet, ces dernières semaines, la presse espagnole indiquait que le Real Madrid était plus que jamais déterminé à l’idée de prêter sa pépite de 18 ans. En manque de temps de jeu la saison dernière, l’Argentin - titulaire ce vendredi pour le premier match amical de la Casa Blanca contre Alcorcón (il a provoqué un penalty manqué par Güler) - devrait donc poursuivre sa progression loin de la Maison Blanche.

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Après un premier exercice en demi-teinte avec les Merengues (35 apparitions toutes compétitions confondues, 3 buts et 1 passe décisive), le natif d’Azul ne manque pas de courtisans. Annoncé dans le viseur de l’Inter et de River Plate, l’Argentin avait également un courtisan… en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Mais ce n’est pas tout puisque le Sporting CP, Benfica, Tottenham, Fulham et Villarreal étaient également à l’affût.

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Mastantuono convoité de toutes parts !

Une liste qui s’est un peu plus allongée ce vendredi. Selon les dernières informations de Sport, la Fiorentina - qui sort d’une saison très compliquée avec une 15e place en Serie A - est aussi intéressée à l’idée de relancer l’international argentin aux 4 sélections. En quête de profils offensifs, la Viola considère sa venue comme une très belle opportunité, d’autant plus que l’intéressé dispose de la nationalité italienne et n’occuperait donc pas une place hors UE.

Alors que le Real Madrid ne souhaite qu’un prêt, sans option d’achat, pour ne pas perdre le contrôle de son crack, le club italien rentre également dans les conditions fixées par la direction madrilène. Reste désormais à savoir si la Viola - qui défiera le Real le 1er août prochain en match amical et aura donc l’occasion d’avancer ses pions - parviendra à doubler la féroce concurrence.