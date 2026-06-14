CdM 2026 : le but historique de Curaçao contre l’Allemagne

Ce dimanche, l’Allemagne lançait sa Coupe du Monde 2026 avec un match contre les insulaires de Curaçao. Un match qui avait bien débuté pour l’Allemagne avec le but précoce de Félix Nmecha (6e) mais Curaçao n’avait pas dit son dernier mot. Juste avant la pause fraîcheur, Livano Comenencia a surpris son monde.

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Comenencia égalise pour Curaçao ⚽️

Curaçao revient à 1-1.



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D’une frappe déviée à l’entrée de la surface, le joueur de Zurich a permis à son équipe de revenir à 1-1. Un premier but historique en Coupe du Monde pour Curaçao qui marque sa découverte de la compétition de la meilleure des manières.