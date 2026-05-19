L1 : Opta avait vu juste sur le classement de l’OM…

Avant le début de la saison 2025-2026, Opta avait livré ses projections concernant l’Olympique de Marseille, annonçant un classement relativement modeste pour le club phocéen : une 5e place. Et malgré plusieurs mouvements importants durant l’intersaison, entre la perte d’Adrien Rabiot, les arrivées de recrues comme Paixão, la présence de Mason Greenwood en attaque et de Roberto De Zerbi sur le banc, Opta restait assez négatif à l’égard de l’OM. Un an plus tard, le constat est très proche des pronostics : Marseille termine finalement à la cinquième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour l’Europa League.

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Un scénario validé malgré un changement d’entraîneur en cours de saison, Habib Beye ayant pris la succession de Roberto De Zerbi pour mener l’OM sur la seconde partie de l’exercice. Pour les supporters de l’OM qui avaient accueilli ces prévisions avec scepticisme à l’époque, plusieurs tendances annoncées se sont également confirmées : le PSG a bien terminé en tête du championnat, l’OL à la quatrième place, tandis que Metz a clôturé la saison à la dernière position. Un classement globalement fidèle aux tendances anticipées, qui relance la crédibilité des modèles statistiques utilisés avant le début du championnat.