PL : De Zerbi perd pour sa première avec Tottenham, Mateta guide Crystal Palace contre Newcastle

Pour sa première sur le banc de Tottenham après son départ de l’OM, Roberto De Zerbi découvrait un déplacement piégeux sur la pelouse de Sunderland au Stadium of Light. Les Spurs tentaient d’imposer rapidement les principes du technicien italien avec une construction patiente depuis l’arrière et plusieurs projections de Pedro Porro et Destiny Udogie sur les côtés. Malgré quelques situations pour Randal Kolo Muani et Dominic Solanke, les Londoniens butaient longtemps sur un bloc discipliné. Sunderland finissait par faire la différence après l’heure de jeu lorsque Brian Brobbey profitait d’un ballon mal repoussé pour inscrire l’unique but de la rencontre (67e). Tottenham poussait en fin de match, mais la première de De Zerbi se terminait par une courte défaite (1-0).

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Dans les autres rencontres du multiplex, Nottingham Forest et Aston Villa se neutralisaient au City Ground. Les Villans prenaient l’avantage grâce à un but contre son camp de Murillo (23e), avant la réaction des locaux par Neco Williams qui égalisait juste avant la pause (38e). Les deux équipes ont tenté de renverser leurs adversaires pour prendre les devants, sans succès (1-1). Au Selhurst Park, Crystal Palace pensait avoir arraché qu’un simple nul face à Newcastle. Les Magpies croyaient d’abord tenir la victoire après l’ouverture du score de William Osula (43e), mais les Eagles revenaient dans les dernières minutes grâce à Jean-Philippe Mateta (80e). L’attaquant français a même retrouvé le chemin des filets sur pénalty (90e+4) pour offrir la victoire (2-1), concluant un multiplex accroché sur plusieurs pelouses de Premier League. Au classement, les Spurs sont toujours en grand danger avec une inquiétante 18e place, dans la zone rouge.