CdM 2026, Brésil : les mots forts de Vinícius Jr après sa convocation

Auteur d’une bonne saison sur le plan individuel avec le Real Madrid, totalisant 22 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Vinícius Jr fera logiquement partie des principaux atouts offensifs de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026. L’ailier brésilien a bien été convoqué par son ancien entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti, et l’ancien joueur de Flamengo s’envolera donc pour le Mondial cet été avec le Brésil.

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« Le garçon qui jouait pieds nus à São Gonçalo est de retour. La Coupe du Monde est le summum et je participe à ma deuxième. Il m’a fallu trois ans et demi de travail acharné pour décrocher une place parmi les 26. Ce n’était pas facile. Merci à Mister pour sa confiance et à tous ceux qui me soutiennent. ALLONS-Y ENSEMBLE !!! Nous sommes le Brésil et nous allons tout donner pour apporter de la joie à notre pays. », a déclaré l’ailier du Real Madrid sur Instagram.