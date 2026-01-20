PSG : l’égalisation exceptionnelle de Kvaratskhelia face au Sporting CP

Le Paris Saint-Germain domine largement son match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Mais dominer n’est pas gagner et les Rouge et Bleu ont été surpris à la 78e minute par Luis Suarez, contre le cours du jeu.

La suite après cette publicité

Heureusement pour Luis Enrique et ses hommes, Khvicha Kvaratskhelia a réalisé une entrée en jeu réussie. Décalé par Ousmane Dembélé, le Géorgien est venu placer une frappe splendide dans la lucarne de Silva pour égaliser à 1-1.