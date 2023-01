Manchester City - Wolverhampton : les compositions officielles

La 21e journée de Premier League se poursuit. Manchester City accueille Wolverhampton (un match à suivre sur FM à partir de 15h) et veut mettre la pression sur le leader Arsenal qui reçoit Manchester United plus tard dans la journée. Les Citizens, deuxièmes de PL avec un match en plus, ont renversé Tottenham en cours de semaine (4-2) et sont revenus à cinq points des Gunners. Les Wolves, eux, sont davantage concernés par le maintien. Invaincus en 2023 en championnat avec une victoire et un nul, les hommes de Julen Lopetegui occupent une dangereuse 17e place à égalité de points avec Bournemouth (17), premier relégable.

Comme face à Tottenham, Pep Guardiola réserve quelques surprises dans son onze. Aké, Bernardo Silva, Cancelo, Dias et Walker débutent sur le banc alors que Foden est lui absent. De Bruyne retrouve lui sa place dans l’entrejeu avec Rodri et Gundogan. Derrière, Laporte est titulaire à gauche de la défense alors que Lewis enchaîne à droite. Devant, Haaland sera épaulé par Grealish et Mahrez. Côté Wolves, Lopetegui reste fidèle au 4-3-3. Bueno est préféré à Aït-Nouri à gauche de la défense. Arrivé en provenance de Nice, Lemina est titulaire au milieu avec Nunes et Neves. Devant, Jimenez est titularisé au profit de Cunha.

Premier League : porté par un grand Erling Haaland, Manchester City gifle Wolverhampton, Leeds et Brentford se quittent bons amis

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson – Lewis, Stones, Akanji, Laporte – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Mahrez, Haaland, Grealish.

Wolverhampton : Sa – Semedo, Collins, Kilman, Bueno – Neves, Lemina, Nunes – Traoré, Jimenez, Hwang.