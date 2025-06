Guingamp : Hugo Picard file en MLS !

C’est un immense coup dur pour les supporters de l’En Avant Guingamp puisqu’un pur produit du centre de formation du club costarmoricain (même s’il a joué à Nantes plus jeune) va quitter le club dans les prochains jours. Sensation de la saison en Ligue 2 avec 3 buts et 9 passes décisives en 33 matches, Hugo Picard a été prépondérant dans la bonne saison réalisée par le club breton en Ligue 2 et qui s’est terminé en barrage d’accession en Ligue 1 face à Dunkerque.

Mais à 22 ans, après plus de 100 matches pros disputés avec Guingamp, le natif de Torfou, qui était en fin de contrat en juin 2026, va quitter la France. Selon nos informations, Hugo Picard va s’engager avec le club de MLS de Colombus Crew, qui a remporté le championnat nord-américain fin 2023 sous les ordres du technicien français Wilfried Nancy. Déjà présent aux États-Unis comme le révélait ce week-end Le Télégramme, le milieu offensif français, qui a été aperçu au stade lors du match Columbus-Philadelphie, va rejoindre un autre frenchy qui évolue déjà au club, Steven Moreira, devenu capitaine de l’équipe et très apprécié des fans. Le montant du transfert, qui devrait être supérieur à 2 M€, va faire du bien aux finances du club breton.