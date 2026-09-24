OL : les terribles confidences de Pavel Sulc sur ses douleurs

Finalement resté à l’Olympique Lyonnais malgré de grosses rumeurs de départ, Pavel Sulc a déjà distribué 3 passes décisives en 5 rencontres de Ligue 1, dont 3 titularisations. Le tout, en étant un peu blessé, comme il l’a indiqué au média tchèque infotbal.cz.

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« J’ai une contusion au genou, avec un œdème osseux. Cela ne me limite pas particulièrement dans mon jeu, mais certaines situations sont douloureuses.

Par exemple, lorsque le terrain est plus dur, ou après l’entraînement, quand je descends ou monte les escaliers. C’est désagréable, mais il y a des jours où ça va mieux et d’autres où c’est plus compliqué. Pour le moment, heureusement, les bons jours tombent les jours de match. La seule solution, ce serait trois mois de repos complet. Malheureusement, ce n’est pas possible. Ce qui m’aiderait, ce serait de rester allongé sur le canapé ou de me déplacer avec des béquilles. J’espère que l’été prochain, puisqu’il n’y aura pas de compétition internationale, je pourrai enfin récupérer complètement », a indiqué le joueur.