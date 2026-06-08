Le Real Madrid demande que des titres soient retirés au Barça

La hache de guerre est bel et bien déterrée entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Depuis de nombreux mois, Florentino Pérez et la Casa Blanca ont préparé un épais dossier sur l’affaire Negreira. Et les Merengues comptent bien voir l’UEFA sanctionner durement les Blaugranas.

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Le média espagnol AS dévoile d’ailleurs que les Madrilènes ne réclament pas uniquement la suspension du Barça de toute compétition européenne. Ils veulent également que les titres remportés par les Culés durant cette période leur soient tous retirés.