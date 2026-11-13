Qualifs CAN 2027 : l’Egypte écrase le Malawi, le Mali renverse le Rwanda

Ce vendredi, les qualifications à la prochaine CAN se poursuivaient en Afrique. C’est ainsi que l’Égypte a totalement écrasé le Malawi (5-0) au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les Pharaons ont rapidement pris les commandes grâce à Nasser Maher (6e), avant qu’Omar Marmoush ne double la mise (10e). Mais le véritable bijou de la soirée est venu de Mohamed Hany, auteur d’une superbe reprise de volée de l’extérieur de la surface, qui est venue se loger en pleine lucarne à la 39e minute. En seconde période, Mohamed Salah a parachevé le festival offensif égyptien avec deux réalisations (84e, 90e+5), dont une sur penalty, pour sceller un large succès (5-0). L’Egypte truste la première place de son groupe.

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Dans le même temps, le Mali a renversé le Rwanda (3-2) au terme d’une rencontre animée. Menés à deux reprises après les buts de Jojea Kwizera (28e) et Phanuel Kavita (53e), les Aigles ont trouvé les ressources pour revenir grâce à Kamory Doumbia (42e), avant que Moussa Yeo n’égalise (62e). C’est finalement Mamadou Camara qui a offert l’avantage aux Maliens à la 83e minute, permettant à sa sélection de prendre les devants dans cette rencontre. Un troisième succès en autant de rencontres pour le Mali qui reste leader de son groupe.