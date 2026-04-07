Sporting CP - Arsenal : les compositions officielles

Arsenal se déplace sur la pelouse du Sporting CP ce mardi à 21h, dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Sporting s’organise en 4-2-3-1 avec Silva dans les cages. La défense est composée d’Araujo, Inacio, de Diomande et Fresneda. L’entrejeu portugais est constitué de Morita et João Simões. Suarez va animer l’attaque aux côtés de Gonçalves, Trincão et Catamo.

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Les Gunners s’articulent en 4-3-3 avec Raya dans les cages. Saliba est associé à Gabriel en charnière centrale. Sur les côtés on retrouve White et Calafiori. Odegaard, Zubimendi et Rice sont au milieu de terrain. Madueke, Gyökeres et Trossard vont animer l’attaque d’Arsenal.

Les compositions

Sporting CP :

Arsenal :