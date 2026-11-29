Ce qui était dessiné est désormais acté. À 40 ans, Manuel Neuer vient d’annoncer qu’il prendrait sa retraite à l’issue de son contrat, lequel expirera en juin prochain (il aura 41 ans en mars). Souvent blessé ces derniers mois, le légendaire portier allemand devrait effectuer son retour sur les terrains en décembre, mais reste à savoir s’il retrouvera sa place de titulaire étant donné que son remplaçant Jonas Urbig est appelé à prendre sa succession. À ce sujet, Neuer a révélé que sa décision avait aussi été motivée par la volonté de voir son jeune coéquipier prendre de l’importance au sein de l’équipe.

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« Je pars du principe que cet été, ça ne continuera pas pour moi. J’essaie maintenant de profiter du temps restant. Je pense aussi au club, à construire quelque chose pour l’avenir ensemble avec Jonas et à avoir un gardien de but de premier plan pendant au moins les 10 prochaines années. Jonas est sur une excellente voie. Il livre des performances de haut niveau pour notre équipe et cela me procure bien sûr une grande satisfaction également. On prend du plaisir à aller à l’entraînement tous les jours et on essaie toujours de nous pousser un peu plus haut pour nous stimuler mutuellement », a confié le champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions (2013, 2020) ce dimanche lors d’un passage dans un fan club.