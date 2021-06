Gérard Lopez rachète les Girondins de Bordeaux

La suite après cette publicité

Les Girondins de Bordeaux vont officiellement changer de propriétaire dans les jours à venir. Le club vient d'annoncer qu'un accord a été trouvé entre King Street, l'actuel actionnaire, Fortress le principal bailleur de fonds, et Gérard Lopez. «À la suite de longues discussions menées ces derniers jours, un accord a finalement été trouvé entre King Street, Fortress et Gérard Lopez validant le projet porté par ce dernier. Les garanties demandées par le conseil d’administration, qui s’est tenu en milieu de journée, ont été apportées dans les heures qui ont suivi.»

Le communiqué du club au scapulaire poursuit. «Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de la banque Rothschild, le conseil financier du club et du mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du club en redressement judiciaire. La reprise des Girondins de Bordeaux reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle usuelle, après consultation des instances représentatives du personnel et à la confirmation de la DCNG de la possibilité pour le club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1. »

Encore deux étapes avant la cession définitive

Gérard Lopez devrait donc devenir le prochain président des Girondins de Bordeaux et faire éviter à cette institution du football français un redressement judiciaire qui l'aurait envoyé en National 3. Son offre a été acceptée, lui qui s'était rapproché ces derniers jours de Pascal Rigo et de Stéphane Martin, qui a déjà été président du club entre 2017 et 2018, deux entrepreneurs locaux. Le communiqué du club ne précise pas si les deux hommes sont toujours intégrés au projet mené par Lopez.

Pour autant, la passation n'est pas tout à fait terminée. Si l'offre de l'entrepreneur hispano-luxembourgeois a été jugée suffisante, il reste encore deux formalités à concrétiser. Lopez doit présenter ses garanties à la Métropole de Bordeaux, qui gère la location du Matmut-Atlantique. Le loyer est de 4,9 M€ par an. Enfin, et comme expliqué dans le communiqué, il doit y avoir un passage obligatoire devant la DNCG. Le fameux gendarme financier du football français doit valider les comptes qui lui seront présentés.