LdC : l’arbitre de Chelsea-Real Madrid est connu

Défait (0-2) sur la pelouse du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Chelsea, au plus mal en Premier League, tentera d’inverser la tendance, ce mardi à 21h. Si la tâche s’annonce ardue pour les Blues à Stamford Bridge, l’arbitre de ce choc est désormais connu. Daniele Orsato a, en effet, été désigné pour arbitrer ce choc.

La suite après cette publicité

Au sifflet lors de cinq matches de Ligue des Champions cette saison - Manchester City-Borussia Dortmund (2-1), Eintracht Francfort-Tottenham (0-0), RB Leipzig-Real Madrid (3-2), Porto-Atletico Madrid (2-1) et Bayern Munich-Paris Saint-Germain (2-0) - l’Italien a également dirigé PSV Eindhoven-Séville (2-0) en Europa League cette saison. Il sera entouré de Massimiliano Irrati en charge de la VAR et Paolo Valeri comme assistant. Maurizio Mariani sera le quatrième arbitre et Ciro Carbone et Alessandro Giallatini les assistants sur les ailes.

À lire

Real Madrid : Toni Kroos va prolonger