La Bundesliga devrait bien reprendre le 15 mai

Le retour du football en Allemagne se précise de plus en plus. Si les clubs ont récemment été autorisés à reprendre l'entraînement tout en respectant certaines mesures sanitaires, la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, a donné le feu vert ce mercredi pour une reprise de la Bundesliga et de la 2.Bundesliga dans les prochains jours. La date exacte était cependant encore floue, certaines formations souhaitant reprendre le 15 mai là où d'autres espèrent le 22 mai.

Selon les informations de Sport Bild outre-Rhin, le championnat allemand reprendra bel et bien ses droits le 15 mai prochain, dans des stades qui seront évidemment dénués de supporters pour lutter contre la propagation du Covid-19. La Ligue de football allemand (DFL), qui a réagi ce mercredi soir à la décision du gouvernement, se réunira jeudi et donnera officiellement la date prévue pour un redémarrage de la Bundesliga. Le championnat avait été suspendu le 13 mars dernier alors que les clubs allemands ont encore 9 journées à disputer.