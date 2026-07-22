Liverpool : Iraola donne des nouvelles d’Ekitike

Andoni Iraola a donné des nouvelles peu rassurantes concernant Hugo Ekitike. Blessé au tendon d’Achille, l’attaquant français ne retrouvera pas les terrains avant plusieurs mois. Présent en conférence de presse lors de la tournée estivale de Liverpool aux États-Unis, le nouvel entraîneur des Reds a confirmé que le retour de l’ancien Parisien n’était pas imminent. « Conor (Bradley) et Hugo (Ekitike) sont encore loin. On parle de plusieurs mois », a-t-il déclaré, laissant entendre qu’Ekitike ne rejouera pas avant un long moment.

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Le technicien espagnol a également fait un point sur les autres blessés de son effectif. Giovanni Leoni est le plus proche d’un retour après sa grave blessure au ligament croisé antérieur, tandis que Stefan Bajcetic et Wataru Endo devraient reprendre progressivement l’entraînement collectif au cours de la tournée américaine. En revanche, la situation de Conor Bradley inquiète également Liverpool, le latéral nord-irlandais étant, lui aussi, indisponible pour plusieurs mois en raison d’une blessure au genou. Ces absences de longue durée pourraient pousser les Reds à se renforcer avant la fermeture du mercato.