LOSC : Tanguy Kouassi connaît sa sanction

Comme chaque mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP s’est réunie pour examiner les dossiers des joueurs sanctionnés le week-end précédent en Ligue 1 et en Ligue 2. Expulsé face à Monaco (1-1) pour une grosse faute sur Paris Brunner, Tanguy Kouassi écope d’un match de suspension ferme, et d’un match avec sursis.

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Le Havre et Toulouse sont également concernés. Ayumu Seko et Aron Dønnum écopent d’un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement. En Ligue 2, le défenseur du Red Star Dylan Durivaux, et le Dunkerquois Jordan Morel sont suspendus un match ferme.

Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP

Réunie le 28 octobre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

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EXCLUSIONS

LIGUE 1 McDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Tanguy KOUASSI (LOSC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.

Ayumu SEKO (Le Havre AC)

Aron DONNUM (Toulouse FC)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Dylan DURIVAUX (Red Star FC)

Jordan MOREL (USL Dunkerque)

10ème journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Red Star FC du lundi 26 octobre 2026

Exclusion de M. Nicolas DAMONT, entraîneur adjoint du Montpellier Hérault SC.

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Un matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.

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Thierry DEBES (Entraîneur du Pau FC)

Deux matchs fermes de suspension par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.

Johan CAVALLI (Entraîneur adjoint du Pau FC)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 2 BKT

9ème journée de Ligue 2 BKT : Rodez AF – Montpellier Hérault SC du lundi 19 octobre 2026.

Comportement des supporters de Montpellier : Usage massif d’engins pyrotechniques entrainant un retard du coup d’envoi et une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

La sanction prend effet immédiatement.

9ème journée de Ligue 2 BKT : FC Nantes – USL Dunkerque du samedi 17 octobre 2026.

Comportement des supporters du FC Nantes : Usage massif d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Loire du stade de la Beaujoire.

La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026 à 00h00.

9ème journée de Ligue 2 BKT : Red Star FC – AS Saint-Étienne du samedi 17 octobre 2026.

Comportement des supporters du Red Star FC : Usage d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture pour un match ferme de la tribune Nord du stade Bauer.

La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026 à 00h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 4 novembre 2026 à 18h00.