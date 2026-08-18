Liga : les débuts XXL de Pierre-Emerick Aubameyang avec La Corogne affolent l’Espagne

Après une ultime saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, marquée par un bilan en demi-teinte de 14 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a plié bagage cet été. Arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, l’attaquant gabonais n’a pas prolongé l’aventure en Ligue 1. Ainsi, il a fait le choix de quitter la France pour tenter un nouveau défi en Espagne et s’engager avec le Deportivo La Corogne pour continuer de s’éclater à un niveau ambitieux.

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Quatre ans après son passage éclair mais remarqué au FC Barcelone, l’ancien d’Arsenal et du Borussia Dortmund retrouvait donc la Liga cet été. Plutôt que de céder aux sirènes des championnats exotiques et d’un contrat lucratif comme ce fut le cas lors de son premier départ de Marseille pour rejoindre Al-Qadsiah, le Gabonais a préféré privilégier un environnement compétitif. De l’autre côté, son arrivée visait à apporter une immense expérience et des qualités offensives indispensables au promu galicien, bien décidé à s’installer dans l’élite.

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La presse espagnole en feu sur Pierre-Emerick Aubameyang

Pour sa toute première apparition sous ses nouvelles couleurs hier soir face à Elche, le Gabonais a livré une véritable démonstration et a même inscrit un premier but de grande classe. Le quotidien AS s’est enflammé devant la séquence : «un contrôle exquis du pied droit de Pierre-Emerick Aubameyang, suivi presque instantanément d’une frappe croisée du gauche qui a trompé Dituro. Un but de grande classe.» Le journal espagnol a salué cette folle inspiration et a même validé le salto du joueur qui a eu le don de "réveiller un Riazor d’ordinaire si calme". Si ce chef-d’œuvre n’a pas empêché le Depor de concéder le match nul, l’attaquant a déjà marqué les esprits.

🤩 | Qui d’autre que Pierre-Emerick Aubameyang pour célébrer le retour du Deportivo dans l’élite ?! 🔥🇬🇦 #LALIGA #DeportivoElche



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Dans la même lignée, Marca s’est montré dithyrambique, affirmant qu’il avait déjà imposé sa patte en inscrivant un premier but "à couper le souffle". Aubameyang a conquis le cœur de tout La Corogne en l’espace de 90 minutes et sa forme physique à 37 ans impressionnne grandement en Espagne. Interrogé au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, le principal intéressé a d’ailleurs tenu à souligner l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le public galicien : «les gens sont très bons avec moi. Je les en remercie beaucoup.» Vous l’aurez compris, l’aventure de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne démarre sous les meilleurs auspices.