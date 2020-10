Barça : l'avis bien tranché de Bixente Lizarazu sur la situation compliquée d'Antoine Griezmann

Parti de l'Atlético de Madrid à l'été 2019 pour vivre un rêve au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'y arrive plus. Déjà dans le dur sous les ordres d'Ernesto Valverde et Quique Setien, l'attaquant français a encore du mal avec Ronald Koeman, nommé entraîneur des Blaugranas il y a quelques mois. Sur le banc contre Ferencvaros mardi en Ligue des Champions (succès 5-1), le champion du Monde 2018 n'a joué que neuf minutes samedi lors du Clasico face au Real Madrid (3-1). Et auparavant, il avait joué les quatre premiers matches, mais sans être décisif. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024, le natif de Mâcon est donc dans une situation compliquée. Et pour Bixente Lizarazu, consultant pour TF1, le Français doit partir.

«Le joueur, je le trouve très bon, fantastique pour l'équipe de France mais il ne l'est plus du tout pour le Barça. Il y a un vrai problème aujourd'hui parce qu'il est arrivé avec un fantasme. Le fantasme du jeu du Barça, le fantasme de jouer avec Lionel Messi. Et malheureusement, avec Messi, il n'y a pas de relation technique, à peine cinq passes échangées en moyenne par match. Il n'arrive pas à trouver sa position dans le jeu du Barça et il ne sait plus jouer au football avec le maillot du Barça. C'est ça qui est assez incroyable mais en même temps, c'est ça la crise de confiance d'un joueur. (...) Lui ne trouve plus sa place. À un moment donné, quand tu perds à ce point ton football, il ne faut pas hésiter à se couper une main plutôt que le bras et ne pas hésiter à partir. Ça fait 18 mois qu'il est comme ça. La situation est vraiment critique pour moi pour Griezmann», a déclaré l'ancien latéral gauche dans Téléfoot.