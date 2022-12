Angleterre - France : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite des quarts de finale de la Coupe du monde ce samedi, avec un duel fort intéressant entre l'Angleterre et la France. Les Three Lions s'établissent dans un 4-3-3 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Le trio de l'entrejeu est assuré par Declan Rice, Jordan Henderson et Jude Bellingham. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Bukayo Saka et Phil Foden.

De leur côté, les Tricolores s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Les compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden

France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

