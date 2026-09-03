Malick Fofana, Keito Nakamura : Paulo Fonseca lâche ses vérités sur la fin de mercato folle de l’OL

«Je veux que le mercato ferme immédiatement, car nous devons être tranquilles, concentrés sur notre travail», a lancé Paulo Fonseca samedi dernier après le match nul (1-1) face au HAC. Malheureusement pour lui, cela n’a pas été le cas. L’Olympique Lyonnais a été l’un des points chauds lors du money time du marché des transferts estival 2026. Plusieurs indésirables, à l’image de Duje Caleta-Car (résiliation, Sassuolo), Mahamadou Diawara (prêt au Red Star) ou Ainsley Maitland-Niles (Everton), sont partis. D’autres sont restés à quai à l’instar de Nicolas Tagliafico, un temps proche de la Juventus puis de l’Atlético de Madrid. Enfin, il y a eu le fameux feuilleton Malick Fofana. Tombé d’accord avec Sunderland et Crystal Palace, le Belge a jonglé toute la journée de mardi d’un club à l’autre.

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Il a finalement opté pour les Black Cats, poussé par son entourage. Face à la presse, Paulo Fonseca est revenu sur la perte de son ailier gauche, qui n’était pas parti pour être vendu cet été après le départ d’Afonso Moreira mais qui a été cédé suite à l’élimination en C1. Il a aussi fait un point global sur le mercato. Ses propos sont relayés par le site officiel des Gones. «Je suis satisfait. Nous savions que nous devions vendre et Malick Fofana représentait la plus grande possibilité de départ. Nous avons bien travaillé et recruté un bon joueur pour le remplacer à ce poste. Concernant Ainsley Maitland-Niles, nous savions également qu’un départ était possible et nous disposons d’autres joueurs à son poste au sein de l’effectif.»

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Fonseca est satisfait du mercato

Il poursuit : «le dernier jour du mercato a été compliqué, notamment concernant Malick Fofana. Mais une fois sur le terrain, cela ne change rien pour nous. Le club avait besoin de vendre. En tant qu’entraîneur, je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé. Parfois, les négociations prennent du temps. Mon rôle est de comprendre les besoins du club. Le plus important était d’anticiper cette possibilité et, à ce niveau-là, le club a bien travaillé. Le mercato est terminé et les joueurs savent que nous travaillerons désormais avec ce groupe pour accomplir de belles choses. Ce sont naturellement des journées difficiles pour eux, mais nous pouvons maintenant nous concentrer pleinement sur le terrain. J’ai un groupe impliqué, qui travaille bien et qui est focalisé sur le prochain match.»

L’ancien coach du LOSC a évoqué ensuite le recrutement du joker Keito Nakamura, arrivé hier sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Reims. « C’est différent. Malick Fofana est très fort dans les un-contre-un et rapide dans la profondeur. Keito Nakamura est davantage décisif dans les derniers mètres et plus à l’aise dans le jeu combiné. Il a inscrit beaucoup de buts avec Reims la saison dernière. Ce sont deux profils différents, mais Keito Nakamura est un joueur très efficace. Nous ne changerons rien aux intentions offensives de l’équipe. En revanche, notre jeu collectif devra s’adapter. Avec Malick Fofana, nous devions créer les conditions pour le placer en situation de un-contre-un. Keito Nakamura est davantage dans la combinaison et les associations : les joueurs devront évoluer plus proches les uns des autres. »

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Le départ de Fofana et l’arrivée de Nakamura

Le Japonais ne sera pas qualifié pour affronter Auxerre demain à 19 heures. Julien Duranville, lui, est forfait. Mais Fonseca pourra s’appuyer sur une équipe qui lui donne plutôt satisfaction. «Le groupe est plus équilibré que la saison dernière et nous disposons de davantage de solutions. Je trouve également l’équipe plus forte, aussi bien mentalement que physiquement. Nous avons recruté des joueurs qui ont de la personnalité et une grande force mentale, comme Felix Bacher, Mads Bidstrup, Zachary Athekame ou Kaïl Boudache. La principale différence réside dans cet équilibre et dans la solidité mentale du groupe.» Il a également fait un point sur l’intégration des recrues mais aussi des jeunes joueurs.

«Quand un nouveau joueur arrive, nous devons tenir compte de ses caractéristiques et le placer dans les meilleures conditions. Cela ne change rien à nos intentions : nous voulons rester la même équipe, avec la volonté de proposer un football offensif tout en défendant bien. En tant qu’entraîneur, je dois comprendre les qualités de chacun et adapter certaines choses (…) Je crois en tous mes joueurs (concernant les jeunes, ndlr). Lors du premier match, nous avons aligné plusieurs jeunes et, avec le nombre de rencontres que nous allons disputer, ils auront encore des occasions de jouer. Je n’ai aucun problème à leur faire confiance. J’ai d’ailleurs vu cette semaine que nous faisions partie des équipes ayant accordé le plus de temps de jeu aux moins de 21 ans. L’expérience reste néanmoins importante. Certains matchs sont plus propices pour lancer des jeunes, tandis que d’autres nécessitent davantage de joueurs expérimentés. En tant qu’entraîneur, je dois choisir le bon moment. Lors d’une rencontre comme celle face à Fenerbahçe, avec une telle pression, il faut aussi savoir les protéger. Ils peuvent être prêts tactiquement, mais l’aspect mental est différent.» Prêts pour de nouveaux défis, les Gones sont à présent au complet, malgré plusieurs pertes importantes cet été.