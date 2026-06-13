CdM 2026 : le sélectionneur du Paraguay fait son autocritique

Pour son retour dans un Mondial depuis 2010, le Paraguay a déçu. L’Albirroja a été balayée par les États-Unis 4-1 pour son premier match et voit déjà ses chances de se qualifier compromises car il faudra encore affronter la Turquie puis l’Australie. Gustavo Alfaro ne veut pas s’affoler mais le sélectionneur reconnaît, en conférence de presse, les manques de son équipe.

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«Nous savions que c’était un adversaire difficile. Je pense qu’ils nous ont été supérieurs sur les plans tactique, technique et physique. Il y a beaucoup de détails que nous devons corriger. Il faut reconnaître les difficultés, les erreurs que nous avons commises et essayer de revoir certaines choses, car il nous reste encore deux matchs et nous devons continuer à nous battre pour nous qualifier.»