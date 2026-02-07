Liverpool : Virgil van Dijk recadre encore Wayne Rooney

Virgil van Dijk n’a pas mâché ses mots à l’égard de certains consultants, et notamment Wayne Rooney. En marge du choc entre Liverpool et Manchester City, le capitaine des Reds a pointé du doigt les critiques jugées excessives de plusieurs anciens joueurs, estimant qu’elles peuvent avoir un impact néfaste sur la jeune génération. « Les anciens top joueurs ont une responsabilité envers les plus jeunes », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports, rappelant que si « la critique fait partie du jeu », elle dérive parfois vers le « buzz facile » sans mesurer « les répercussions sur le mental des joueurs ».

Déjà en désaccord avec Rooney ces derniers mois, le Néerlandais a insisté sur la frontière entre analyse et manque de respect. « Il y a la critique… et il y a le manque de respect », a-t-il lancé, inquiet face au « harcèlement » que peuvent subir certains jeunes sur les réseaux sociaux après de mauvaises performances. Capable d’encaisser personnellement, Van Dijk dit surtout vouloir protéger « la nouvelle génération », appelant donc Rooney à davantage de retenue dans ses jugements.