Guerre en Ukraine : Everton se sépare de ses sponsors russes

Dans un communiqué publié ce mercredi, Everton a annoncé se séparer de ses trois sponsors russes, les trois étant liés au milliardaire ouzbek Alisher Usmanov, dont les avoirs ont été gelés par l'Union Européenne mardi : «Le club peut confirmer qu'il a suspendu avec effet immédiat tous les accords de parrainage commercial avec les sociétés russes USM, Megafon et Yota», peut-on notamment lire.

«Tout le monde à Everton reste choqué et attristé par les événements effroyables qui se déroulent en Ukraine. Cette situation tragique doit prendre fin le plus rapidement possible, et toute nouvelle perte de vie doit être évitée. Les joueurs, les entraîneurs et tous ceux qui travaillent à Everton apportent leur soutien total à notre joueur Vitalii Mykolenko et à sa famille et continueront à le faire», poursuit le communiqué sur le site des Toffees.