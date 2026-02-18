Menu Rechercher
Coutinho demande à quitter Vasco da Gama à la surprise générale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Coutinho @Maxppp

Revenu au Vasco da Gama en juillet 2024, Philippe Coutinho (33 ans) était la star qui a succédé à la déception Dimitri Payet. Auteur de 17 buts et de 7 passes décisives en 81 matches, toutes compétitions confondues, le milieu offensif brésilien ne va cependant pas faire de vieux os à Rio de Janeiro.

Globo annonce que l’ancien pensionnaire de Liverpool et du FC Barcelone a informé sa direction de son désir de rompre son contrat. Lié au Vasco jusqu’en juin 2026, Coutinho en aurait assez des critiques reçues pour ses prestations. Une nouvelle qui a pris son club par surprise puisqu’il envisageait de lui proposer une prolongation.

