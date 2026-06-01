CdM 2026 : les nouvelles règles contre le gain de temps

Le gain de temps est l’un des fléaux du football moderne. Et la FIFA a décidé d’agir pour éviter que cela pollue la Coupe du Monde 2026. Parmi les nouvelles règles intronisées pour le Mondial américain, outre ce qui avait été déjà annoncé précédemment, on voit clairement la volonté d’annihiler les tentatives trop évidentes de gain de temps. Ainsi, les arbitres utiliseront désormais un compte à rebours visible de cinq secondes pour les remises en jeu et les dégagements au pied. Si une remise en jeu n’est pas effectuée avant la fin du compte à rebours, la possession du ballon sera accordée à l’équipe adverse. Si un 6 mètres est retardé au-delà du compte à rebours, l’équipe adverse bénéficiera d’un corner.

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Autre signal fort : les joueurs remplaçants disposeront désormais de 10 secondes seulement pour quitter le terrain après l’affichage du panneau des remplacements et devront sortir par l’endroit le plus proche de la ligne de touche. Si un joueur ne quitte pas le terrain dans le délai imparti, son remplaçant ne sera autorisé à entrer en jeu qu’au premier arrêt de jeu suivant la reprise, une minute après celle-ci. De même, pour les joueurs qui se font soigner et qui se retrouvent hors du terrain. Ils devront désormais rester hors du terrain pendant au moins une minute après la reprise du jeu. De quoi ajouter un peu de piment durant la compétition mondiale.