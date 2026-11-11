Équipe de France : Cyril Hanouna révèle une grosse information sur Kylian Mbappé et Zinedine Zidane

Animateur de télévision sur W9 avec son émission Tout beau, tout neuf, Cyril Hanouna est une personnalité phare du petit écran. Grand amoureux de football et du Paris Saint-Germain, le Franco-Tunisien de 52 ans a parfois sorti quelques petites indiscrétions qui lui ont été rapportées sur le milieu du ballon rond. Alors que ce mercredi, les rumeurs vont bon train autour de l’équipe de France et notamment la relation entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé, il a tenu à partager ce qui lui a été rapporté. Zinedine Zidane a calmé le jeu en conférence de presse à la veille du match contre l’Italie autour de l’absence de Kylian Mbappé sur blessure, mais Cyril Hanouna a tenu un discours différent.

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«Apparemment vu qu’il y a beaucoup de blessés, Kylian Mbappé, il n’a pas envie de jouer. Il ne sent pas trop le truc. Le match contre l’Italie, il s’en fout un peu, car c’est la Ligue des Nations et que ce n’est pas un match très important. Vu tous les blessés et qu’il n’est pas en superbe forme, il n’a pas envie de jouer. Ce sont des informations sûres que j’ai. Zinedine Zidane ne sera pas aussi sympa que Didier Deschamps avec lui. Kylian Mbappé a fait un petit peu sa diva "ouais, il y a beaucoup de blessés, je ne sais pas si je vais jouer" et Zinedine Zidane lui a dit "bah, tu sais quoi, tu ne vas pas jouer, merci, tu restes là-bas". Ça va être démenti, vous savez, mais j’ai des informations de l’intérieur. Voilà les chéris, je vous le dis. Il y avait des caprices avec Didier Deschamps, mais il laissait un peu plus les choses passer et Zidane ne rigole pas. Sachez que ça chauffe fort entre Mbappé et le groupe de l’équipe de France, ça se passe mal avec ses coéquipiers et Zidane. Je vous le dis, bravo Zinedine Zidane, tu as des cojones. Il ne quitte pas le groupe, Zidane lui a dit, tu ne joues pas ce match-là, mais si tu te comportes bien, dimanche, tu joueras», a-t-il confié.