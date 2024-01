Coupe d’Italie : la Juventus cartonne la Salernitana et file en quarts

Dans le cadre des 8es de finale de la Coupe d’Italie, la Juventus Turin accueillait la Salernitana. Rapidement surpris dans cette rencontre, les Turinois ont finalement assuré l’essentiel pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Si le Nigérian Chukwubuikem Ikwuemesi ouvrait le score dès les premières secondes de cette confrontation (0-1, 1er), la Vieille Dame renversait ensuite la tendance.

Portés par des réalisations du jeune Fabio Miretti (1-1, 12e), d’Andrea Cambiaso (2-1, 35e) et de Daniele Rugani au retour des vestiaires (3-1, 54e), les hommes de Massimiliano Allegri évitaient le piège et confirmaient leur belle dynamique. En fin de rencontre, la Juve assurait définitivement son succès sur un but contre son camp du malheureux Dylan Bronn (4-1, 75e) puis deux réalisations signées Kenan Yildiz (5-1, 88e) et Timothy Weah (6-1, 90+1e). Avec cette large victoire (6-1), la Juventus poursuit l’aventure et rejoint ainsi la Roma ou encore l’Atalanta Bergame, également qualifiés pour le tour suivant.