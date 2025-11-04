Le Barça va mettre Lamine Yamal au frigo

C’est un sujet qui inquiète beaucoup à Barcelone : Lamine Yamal souffre d’une pubalgie et n’est donc logiquement pas à 100% physiquement. Moins explosif, plus lent, et donc moins en mesure de faire des différences. Comme l’indique Marca, ceci devrait pousser le staff du Barça à prendre une grosse décision : le laisser sur le banc plus souvent.

Ces dernières semaines, Hansi Flick ne l’a pas reposé et il a disputé la quasi-intégralité des matchs, affichant de grosses limites sur le plan physique. Contre Elche ce week-end, il est sorti à quelques minutes de la fin. Et le Barça veut donc doser plus sérieusement son temps de jeu pour qu’il récupère mieux et soit plus performant lorsqu’il est sur le pré. Reste à savoir si cela plaira au principal concerné…