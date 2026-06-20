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Coupe du Monde

CdM 2026, Tunisie : Hervé Renard sonne la révolte avant d’affronter le Japon !

Par Allan Brevi
1 min.
Herve Renard @Maxppp
Tunisie 0-4 Japon
winamax
1 7.25 N 4.70 2 1.42 bonus 100€

Fraîchement nommé à la tête de la Tunisie en pleine Coupe du Monde 2026 après la lourde défaite face à la Suède (5-1), Hervé Renard a rapidement tenté de relancer une dynamique positive. Dans un contexte d’urgence sportive, le sélectionneur français a insisté sur la nécessité de repartir sur des bases simples, fondées sur le travail et la rigueur collective. Devant les médias, il a tenu à calmer toute forme d’illusion autour d’un éventuel miracle immédiat. « Il n’y a pas de magicien dans le football, il y a du travail, une préparation, et ensuite être bon et efficace au moment opportun », a-t-il martelé, rappelant que seule l’exigence quotidienne peut permettre de renverser la tendance.

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Dans la continuité, l’ancien coach des Lions de l’Atlas a appelé ses joueurs à afficher un état d’esprit plus combatif pour le deuxième match face au Japon. Conscient de l’attente et de la pression autour de la sélection tunisienne, Renard a insisté sur la notion de réaction immédiate et d’orgueil collectif : « on est conscient de notre devoir, c’est demain qu’il va falloir agir », a-t-il poursuivi. Un discours de mobilisation clair, destiné à insuffler un esprit revanchard et à redonner confiance à un groupe en quête de repères dans ce début de Mondial compliqué.

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