Monaco : Everton fait une offre pour Folarin Balogun

Alors que l’AS Monaco entretient encore le flou autour de Folarin Balogun, la fin du mercato pourrait finalement s’accélérer pour l’attaquant américain. Thiago Scuro avait récemment reconnu que son joueur pouvait aussi bien rester que partir : « je ne sais pas, on a quatre jours de mercato. C’est possible qu’il reste ou qu’il parte. » Depuis, plusieurs clubs italiens restent attentifs à sa situation, avec la Fiorentina et l’Atalanta notamment sur les rangs, comme révélé par nos soins.

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Mais une nouvelle piste vient de s’activer. Selon Fabrizio Romano, Everton a transmis une offre officielle à Monaco pour Balogun, avec des négociations actuellement en cours. Les Toffees cherchent à renforcer leur attaque alors que Beto doit rejoindre la Fiorentina pour environ 17 millions d’euros. Reste désormais à savoir si cette offensive anglaise permettra de débloquer un dossier que Monaco semblait encore loin d’avoir tranché.