PSG : Damien Comolli répond à la rumeur sur Nasser Al-Khelaïfi

Cet été, le Paris Saint-Germain et la Juventus ont négocié durant de nombreuses semaines pour essayer de trouver une solution dans le dossier Kolo Muani. Au final, la Vieille Dame a pris Loïs Openda et RKM a filé à Tottenham. Suite à cet échec, des rumeurs ont fait état de frictions entre Nasser Al-Khelaïfi et son homologue turinois, Damien Comolli. En clair, le Qatarien aurait affirmé au Français qu’il n’avait pas apprécié ses méthodes et qu’il s’en souviendrait.

À l’occasion de la présentation officielle de Loïs Openda et d’Edon Zhegrova, Comolli a tenu à répondre à cette rumeur. «J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG : ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges, nous n’avons eu aucune discussion. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG», a-t-il confié en conférence de presse.