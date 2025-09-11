Menu Rechercher
Commenter 11
Serie A

PSG : Damien Comolli répond à la rumeur sur Nasser Al-Khelaïfi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Comolli @Maxppp

Cet été, le Paris Saint-Germain et la Juventus ont négocié durant de nombreuses semaines pour essayer de trouver une solution dans le dossier Kolo Muani. Au final, la Vieille Dame a pris Loïs Openda et RKM a filé à Tottenham. Suite à cet échec, des rumeurs ont fait état de frictions entre Nasser Al-Khelaïfi et son homologue turinois, Damien Comolli. En clair, le Qatarien aurait affirmé au Français qu’il n’avait pas apprécié ses méthodes et qu’il s’en souviendrait.

La suite après cette publicité

À l’occasion de la présentation officielle de Loïs Openda et d’Edon Zhegrova, Comolli a tenu à répondre à cette rumeur. «J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG : ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges, nous n’avons eu aucune discussion. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG», a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
PSG
Randal Kolo Muani

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier