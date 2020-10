PSG - Manchester United Streaming : comment regarder le match en direct

Après une finale perdue face au Bayern Munich à Lisbonne en août dernier, le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi face à Manchester United, qui l’avait battu et éliminé en 1/8e de finale de la C1 il y a 18 mois après une terrible et humiliante défaite au Parc des Princes (1-3). Les retrouvailles s’annoncent donc piquantes dans l’antre parisienne qui sera privée de spectateurs, couvre-feu imposé à Paris à partir de 21h oblige. Thomas Tuchel n’aura donc pas à forcer sa causerie pour motiver ses troupes face à la formation coachée par Ole Gunnar Solskjaer. D’autant que le technicien allemand devrait retrouver son trident offensif de feu Neymar-Mbappé-Di Maria si tranchant lors du dernier Final 8 au Portugal. Si Marco Verratti sera absent, TT pourra compter sur l’une de ses recrues estivales, Danilo Pereira, arrivé en provenance du FC Porto au milieu de terrain. Quant au coach norvégien de MU, il devra faire sans sa défense centrale titulaire Maguire-Bailly et sans Edinson Cavani resté à la maison. Mais il pourra compter sur ses Red Devils en forme Bruno Fernandes et Marcus Rashford et son duo français Paul Pogba-Anthony Martial pour en découdre avec le vice-champion d’Europe en titre.

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaine Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition créée en 1956 avec RMC Sport. Les deux chaines diffuseront donc en direct la rencontre opposant le PSG à Manchester United sur RMC Sport 1 et sur la Chaine Telefoot ce mardi soir à 21h. Suspense et spectacle garanti sur le pré pour cette rencontre inaugurale de la coupe aux grandes oreilles.

Regarder le match de foot PSG-Manchester United en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la première journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaine qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-anglais ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone que ce soit chez vous, ou bien sur votre lieu de vacances avec une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Manchester United directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par l’expérimenté Antonio Mateu Lahoz. L'arbitre espagnol, qui affiche 29 matchs de Ligue des champions au compteur, a déjà croisé le chemin du PSG à deux reprises ces dernières saisons : lors du match PSG-Bayern (3-0) en septembre 2017 et en février dernier lors du huitième de finale aller Dortmund-Paris (2-1). Deux matches salvateurs pour le club de la capitale, qui en espère bien évidemment un troisième du même acabit.

