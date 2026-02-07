Menu Rechercher
Bundesliga : Dortmund s’impose à Wolfsburg grâce à Guirassy, Stuttgart chute contre l’avant-dernier

Par Jordan Pardon
1 min.
Serhou Guirassy @Maxppp
Wolfsbourg 1-2 Dortmund

Cette 21e journée de Bundesliga nous aura offert son lot de buts. 2e du championnat, le Borussia Dortmund a tenu son rang en s’imposant face à Wolfsburg grâce à des réalisations de Julian Brandt (38e), puis de Guirassy en fin de match (87e, 1-2). On ne peut pas en revanche pas en dire autant de Stuttgart. 4es au coup d’envoi, les coéquipiers de Lorenz Assignon ont été battus par Sankt Pauli, avant-dernier du championnat (2-1). Saliakas (35e, 1-0) et Sinani (55e, 2-0) avaient marqué avant la réaction de Leweling (90e, 1-2), insuffisante.

De son côté, Fribourg s’est imposé au courage face au Werder Brême, en étant réduit à 10 pendant presque une mi-temps. Le seul but du match est à mettre au crédit de Jan-Niklas Beste (13e, 1-0). En parallèle, Hambourg a décroché trois précieux points sur la pelouse de Heidenheim (0-2), lanterne rouge. A noter que le Français Rayan Philippe a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga. Enfin, Mayence a enchaîné une troisième victoire de rang en dominant Augsburg (2-0). L’international allemand Amiri a inscrit un doublé sur penalty.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
