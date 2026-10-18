Le PSG confirme la terrible nouvelle pour Nuno Mendes

C’était la grande crainte du Paris Saint-Germain après sa victoire face à Strasbourg (1-3) samedi, et elle vient malheureusement de se confirmer. Sorti à la 86e minute après avoir ressenti une douleur à la cuisse, Nuno Mendes va manquer plusieurs semaines de compétition. Le club de la capitale a officialisé la mauvaise nouvelle dans un communiqué médical publié ce dimanche. « Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match d’hier soir face au RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes sera indisponible ces prochaines semaines. » Une absence particulièrement préjudiciable pour Luis Enrique, qui avait expliqué après la rencontre avoir préféré ne prendre aucun risque avec son latéral portugais.

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Cette blessure tombe au pire moment pour le PSG, qui s’apprête à défier le FC Barcelone en Ligue des Champions. Nuno Mendes manquera donc le choc face aux Blaugrana et notamment ses retrouvailles très attendues avec Lamine Yamal. Une mauvaise nouvelle d’autant plus importante que Lucas Digne, sa doublure, peine à convaincre depuis son arrivée dans la capitale. Déjà critiqué pour sa prestation face à Strasbourg, le latéral français pourrait désormais être chargé de contenir le prodige espagnol, particulièrement étincelant face au Betis ce week-end.