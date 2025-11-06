OM-Atalanta : Roberto Mancini a été invité par Medhi Benatia

Roberto Mancini était présent hier dans les tribunes du Vélodrome pour assister au match OM–Atalanta (0-1), rapporte la Gazzetta. L’ancien sélectionneur de l’Italie a été invité par Mehdi Benatia, qui entretient de bonnes relations avec lui, profitant de l’occasion pour échanger et partager ses analyses depuis les tribunes.

Par ailleurs, le nom de Mancini avait récemment circulé dans les médias italiens comme possible successeur d’Ivan Jurić à l’Atalanta, alors que l’OM cherche à son tour à renforcer son projet sportif. Sa présence au stade a ainsi alimenté les spéculations sur un éventuel intérêt du club marseillais pour l’ancien technicien italien.