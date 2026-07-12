Coupe du Monde 2026 : l’Argentine souffre contre la Suisse mais s’en sort au bout des prolongations !

Après les qualifications de la France, de l’Espagne et de l’Angleterre, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient dans la nuit. On avait le droit à un choc entre l’Argentine et la Suisse pour savoir qui allait décrocher le dernier ticket en demi-finale. Pour cette rencontre, l’Albiceleste reconduisait son 4-4-2 avec Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister dans l’entrejeu. Devant, Lionel Messi était associé à Julian Alvarez. De son côté, la Nati continuait en 4-2-3-1 avec Dan Ndoye, Fabian Rieder et Djibril Sow en soutien de Breel Embolo. La pépite Johan Manzambi étant toujours blessée.

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Très rapidement la Suisse prenait le jeu à son compte et occupait le camp argentin. Récupérant haut, la Nati faisait toutefois preuve d’un manque de justesse technique dans le dernier geste. Tout le contraire de l’Argentine qui obtenait un corner sur sa première incursion. Contré par Breel Embolo, il amenait à un nouveau corner sur la gauche. Lionel Messi le bottait et trouvait Alexis Mac Allister qui logeait sa tête dans la lucarne droite (1-0, 10e). Un sacré coup sur la tête pour la Suisse qui avait pourtant mieux débuté et qui devait courir au score. La Nati avait toutefois du mal à être vraiment dangereuse à l’image de cette frappe de Djibril Sow facilement captée par Emiliano Martinez (20e).

L’Argentine remercie Julian Alvarez

Une des rares possibilités de la Suisse qui manquait cruellement de justesse technique dans le dernier tiers adverse et manquait les dernières passes. Après la pause, la Nati mettait également du temps à se distinguer et il fallait attendre l’heure de jeu pour que les joueurs de Murat Yakin haussent enfin le ton. Suite à un centre côté gauche de Ricardo Rodriguez, Breel Embolo plaçait une tête trop molle (60e). Derrière, le nouveau centre de Ricardo Rodríguez trouvait Dan Ndoye dont la tête croisée était repoussée par Emiliano Martinez (65e). Ce dernier repoussait également une frappe puissante et lointaine de Granit Xhaka (66e).

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Mais la Suisse était finalement récompensé suite à un une-deux côté gauche entre Dan Ndoye et Ricardo Rodriguez où le premier voyait son tir croisé finir au fond des filets (1-1, 67e). Une joie de courte durée puisque la Suisse se retrouvait à dix peu après suite à un second carton jaune de Breel Embolo après une simulation (72e). L’Argentine tentait de profiter de sa supériorité numérique pour l’emporter et Alexis Mac Allister voyait sa tête passer au-dessus du cadre (89e). Puis Lionel Messi frappait à droite du cadre (90e +2) et Lisandro Martinez voyait son ciseau être repoussé par Gregor Kobel (90e +9). Finalement, les deux équipes partaient en prolongations.

L’Argentine poussait pour marquer son deuxième but et investissait le camp suisse. D’une lourde frappe devant la surface sur la gauche, Thiago Almada armait une frappe puissante qui terminait dans le petit filet gauche (95e). Puis Lionel Messi tombait sur Gregor Kobel (112e). L’Argentine poussait mais n’arrivait pas à trouver la mire. Du moins jusqu’à ce tir enroulé de Julian Alvarez sur la gauche devant la surface qui trouvait la lucarne droite de Gregor Kobel (2-1, 113e). Alors que la Nati poussait pour égaliser de nouveau, Lautaro Martinez surgissait pour arracher un nouveau pion (3-1, 120e +1). Finalement, l’Argentine s’impose au bout de la nuit contre la Suisse (3-1) et rejoint ainsi l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le match aura lieu ce mercredi.