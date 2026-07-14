« Le porte-bonheur de Messi » : l’Angleterre est scandalisée par l’arbitre choisi pour le choc contre l’Argentine

L’Angleterre n’est plus qu’à une marche de retrouver une finale de Coupe du Monde, 60 ans après son unique sacre dans la compétition. Vainqueurs de la Norvège après prolongation en quarts de finale (2-1), les coéquipiers de Jude Bellingham défieront l’Argentine, mercredi soir (21h), qui a battu la Suisse (3-1, a.p.). Une affiche de prestige entre deux nations citées parmi les favorites du tournoi, qui se disputera devant plus de 40 000 spectateurs au Stade d’Atlanta.

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À la veille de ce choc, la FIFA a désigné Ismail Elfath pour officier au sifflet. Un choix qui suscite déjà de nombreuses réactions outre-Manche. Natif de Casablanca, l’arbitre américain de 44 ans a déjà arbitré dans trois rencontres depuis le début du Mondial. S’il possède une solide expérience internationale avec notamment un rôle de quatrième arbitre lors de la finale entre l’Argentine et la France en 2022, certaines de ses prestations récentes ont fait parler. Son arbitrage lors d’Espagne-Uruguay lors de la 3e journée de la phase de groupes (0-1) avait été critiqué, les Espagnols ayant jugé ne pas être suffisamment protégés face aux coups des joueurs de la Celeste. Il avait fini par expulser Agustín Canobbio… à la 90+5e minute de jeu.

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L’Angleterre prend déjà peur

C’est surtout son historique avec Lionel Messi qui interroge énormément en Angleterre. The Daily Mail n’a pas hésité à titrer que « Lionel Messi obtient son arbitre préféré pour la demi-finale Angleterre-Argentine », soulignant que les 7 rencontres de l’Inter Miami arbitrées par Elfath se sont soldées par une victoire du club floridien, en MLS, en Leagues Cup et en Coupe des Champions de la CONCACAF. Le média anglais rappelle aussi que l’Américain affichait déjà un lien avec l’Albiceleste en ayant officié comme quatrième arbitre lors de la finale de la dernière édition au Qatar remportée par les Argentins, alimentant les spéculations autour d’un favoritisme arbitral envers les champions du monde en titre. Même inquiétude du côté de The Sun : « un officiel sélectionné par la FIFA qui a supervisé le plus grand moment de Lionel Messi ». The Daily Mirror y va également de son avis : « L’arbitre confirmé, le souhait de l’Argentine accordé ».

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

Au-delà de ces statistiques, la presse anglaise s’inquiète aussi de son style. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Ismail Elfath a distribué huit cartons jaunes et un carton rouge, ce qui confirme sa réputation d’arbitre qui sanctionne facilement. Si ce choix écarte logiquement les arbitres anglais et argentins de la finale en raison des règles de la FIFA sur les conflits d’intérêts, elle ne rassure pas les supporters des Three Lions. Dans cette rencontre où la tension promet déjà d’être maximale, l’arbitrage d’Ismail Elfath sera grandement scruté.