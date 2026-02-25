Real Madrid : Aurélien Tchouaméni réagit à son titre de MVP

Le Real Madrid a confirmé sa victoire du match aller. La Casa Blanca a battu Benfica 2-1 grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et de Vinicius Junior. Tout n’a pas été parfait, loin de là même, mais l’essentiel est assuré avec cette qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. «On n’a pas très bien commencé, mais on a gardé confiance et on savait qu’on allait marquer. On a mieux joué. Les remplaçants, les jeunes du Castilla, ont été très bons, et on va continuer sur cette lancée. Il faut qu’on peaufine un peu notre défense et qu’on entre mieux dans le match, mais on a gagné, et c’est le plus important», assure le milieu français.

Très bon ce soir, en plus du but de l’égalisation d’une belle frappe à l’entrée de la surface, l’ancien Monégasque a été élu homme du match. «J’ai marqué beaucoup de buts à l’échauffement et on s’est dit qu’aujourd’hui, c’était mon jour. Le coach m’a dit de forcer un peu plus et qu’il allait m’aider à marquer des buts, et je dois continuer comme ça», poursuit-il, félicité par Alvaro Arbeloa. «Il a été très important. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, il est à un niveau spectaculaire et s’il parvient à se positionner aux abords de la surface, il va marquer beaucoup plus de buts», promet-il.