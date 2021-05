Manchester United a un argument en or pour convaincre Edinson Cavani de rester

La suite après cette publicité

Un an et puis s'en va ? Depuis quelques semaines, plusieurs médias latino-américains expliquent qu'Edinson Cavani a envie de rejoindre Boca Juniors en fin de saison. L'attaquant uruguayen a toujours été un grand fan de l'écurie argentine, prête à faire des efforts pour s'offrir l'ancien Parisien. Et du côté de Manchester United alors, ils en pensent quoi ?

Et bien visiblement, les Red Devils sont plutôt satisfaits de ce que fait le Matador cette saison du côté d'Old Trafford. Avec 14 buts en 34 rencontres toutes compétitions confondues, souvent en sortie de banc, le buteur charrua a en tout cas convaincu son coach. Et les dirigeants mancuniens vont lui proposer une saison de contrat en plus selon le Sun. Le tout, avec un joli cadeau à la clé pour le convaincre.

Les dirigeants mancuniens sont ainsi prêts à augmenter le salaire du joueur - actuellement de 230.000€ hebdomadaires - jusqu'à 287.000€ hebdomadaires. Une augmentation de 2,9 millions d'euros annuels au total ! Un joli cadeau pour le buteur de 34 ans, qui pourrait donc y réfléchir à deux fois avant de forcer un retour en Amérique du Sud...