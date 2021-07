Le joli pactole que va toucher David Alaba au Real Madrid

Cet été, le Real Madrid a réalisé a signé gratuitement David Alaba (29 ans). L'international autrichien arrivait en fin de contrat avec le Bayern Munich et avait décidé de ne pas accepter l'offre de prolongation faite par les Bavarois. Oliver Kahn, le président directeur général du club bavarois, avait expliqué que le joueur s'était montré trop gourmand aux yeux du Bayern. «Les meilleurs joueurs veulent être payés en conséquence, nous ne sommes certainement pas naïfs. (Pour Alaba) à un moment donné, nous n'étions pas prêts à aller plus loin. D'un côté, on ne peut pas dire qu'il est important pour nous de réussir dans le sport sur la base de la stabilité et de la solidité économiques, et puis de l'autre côté, aller dans des plages salariales qui ne conviennent tout simplement pas au FC Bayern», avait-il lâché.

Ce jour, la presse allemande et Der Spiegel en particulier révèle tous les chiffres du contrat de David Alaba au Real Madrid. On comprend mieux pourquoi le Bayern n'a pas souhaité céder aux exigences du clan Alaba. Le média indique que le défenseur central polyvalent touchera 19,47 millions d'euros par an dans la capitale espagnole (à titre de comparaison, Robert Lewandowski, 8e joueur le mieux payé au monde, touche 30 M€/an au Bayern). Son contrat expirera en juin 2026 et sa clause libératoire est évaluée à 850 millions d'euros. S'il va au terme de son contrat de cinq années, le joueur formé à l'Austria Vienne et passé par Hoffenheim percevra la bagatelle de 115 M€. Dans la transaction, son agent va lui toucher 5,2 M€ et le papa du joueur la somme de 6,3 M€. C'est ce qui s'appelle mettre la famille à l'abri.