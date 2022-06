Florian Thauvin au cœur d'une polémique sur les Marseillais

Invité par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC, Florian Thauvin avait réalisé une interview relatant sa carrière. Cependant, une séquence enregistrée en off a été publiée sur les réseaux sociaux et la polémique a rapidement pris. Dans cet extrait, le journaliste Jean-Louis Tourre évoque le contexte marseillais de manière assez maladroite. «En vrai tu ne t'imaginais pas l'élever (son fils) à Marseille au milieu des dingos et tout ?» demandait le journaliste au champion du monde qui répondait : «c'est vrai que quand j'ai eu l'offre de prolongation de l'OM, parce qu'ils ont fait un effort de dingue, mais je me suis dit, mon fils il a deux ans, ce n’est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça, et même moi et ma femme on en pouvait plus. »

La suite après cette publicité

Ça me donne envie de gerber. 🤮 pic.twitter.com/3EAl1VJf3L — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) June 24, 2022

Pris dans la tourmente sur les réseaux sociaux, l'ancien marseillais a publié une vidéo pour expliquer ses propos : «je voulais revenir sur les propos du journaliste qui sont inadmissibles. J'ai commis une erreur parce que je n'ai pas réagi. J'aurais dû nous défendre et ne pas laisser passer ça, et justement pour ça je présente mes excuses à tous les Marseillais. J'étais simplement en train d'expliquer que j'avais fait le tour à Marseille, que j'avais besoin d'un changement dans ma vie professionnelle et privée et que j'étais fier et content de pouvoir offrir l'opportunité à mon fils de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture.Mon attachement à Marseille je l'ai démontré et prouvé par le passé, donc pas la peine de revenir dessus. Allez l'OM et vive Marseille. » De son côté Jean-Louis Tourre s'est également excusé : «je regrette le mot "dingos" pour qualifier les Marseillais. Une familiarité pour désigner le contexte particulier que l'ont doit gérer quand on joue à l'OM.»