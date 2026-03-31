Portugal : la belle interview croisée de Sérgio et Francisco Conceição

Dans un entretien croisé à The Athletic, Sérgio et Francisco Conceição ont été questionnés sur les chances du Portugal à la prochaine Coupe du Monde. «Les attentes pour une équipe de cette qualité sont d’aller le plus loin possible, d’aller à l’élimination directe et jusqu’au bout. Mais cet enthousiasme et cette pression ne sont pas faciles à gérer. Cependant, la qualité technique de l’équipe est exceptionnelle ; ils ont tout ce qu’il faut pour aller loin dans le tournoi. Mais dans ces compétitions courtes, nous savons qu’un ballon qui frappe le poteau et entre ou qui frappe le poteau et sort fait toute la différence. Bien qu’il existe des équipes avec une histoire plus riche, avec la qualité que nous avons, nous pouvons faire un grand Mondial», a précisé l’entraîneur. Francisco est aussi confiant. «Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau. Bruno Fernandes est un joueur incroyable, pour ce qu’il fait à United et en équipe nationale. Il peut nous aider beaucoup avec son leadership et ses caractéristiques uniques et, espérons-le, gagner. J’ai une relation positive avec Cristiano, qui est le premier à donner des conseils sur ce qu’il faut faire. Pour ce qu’il représente, il mérite toute notre attention. Je suis simplement heureux d’être dans le vestiaire avec lui, mais il m’enseigne aussi des choses sur la vie en dehors du football : l’importance de la famille, la nutrition, comment vivre, comment récupérer physiquement. Vous devez faire beaucoup de sacrifices pour être au plus haut niveau».

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Quelle est la meilleure génération ? Sérgio Conceição a fait un choix clair. «La meilleure est celle qui gagne. Elle a remporté deux Nations League et un Européen en 2016. Ce ne sont pas tous les mêmes joueurs, mais des joueurs comme Ronaldo et Pepe ont déjà gagné des trophées. Moi, Figo, Rui Costa, Vítor Baía, Paulo Sousa, Fernando Couto et d’autres auraient pu gagner l’Euro 2000. Je suis convaincu que si nous n’avions pas été éliminés par la France avec un but d’or en demi-finale, nous aurions remporté cet Européen. Je n’ai aucun doute. Beaucoup de ces joueurs étaient champions du monde des moins de 20 ans. Nous étions une génération formidable, mais nous n’avons pas gagné. Les meilleurs sont toujours ceux qui gagnent», a-t-il affirmé alors que son fils Francisco reste plus prudent : «Je ne peux parler que du présent. Individuellement, nous sommes parmi les meilleures équipes au monde. Chaque joueur est dans les meilleurs clubs d’Europe. L’entraîneur Roberto Martínez, qui parle très bien le portugais, nous dit que nous sommes assez forts pour gagner la Coupe du monde, mais nous savons aussi que cela dépend de nombreux facteurs et qu’il faut aussi un peu de chance. Nous pouvons le gagner et nous ne devons pas avoir peur de le dire».