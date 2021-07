La composition de l'OM pour son deuxième match amical

Une semaine après avoir disposé d'une formation de National 2 pour lancer sa préparation (3-0 face au FC Martigues), l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli accueille cette fois le FC Sète 34 (National) au centre Robert-Louis Dreyfus. Yohann Pelé parti et Steve Mandanda pas encore de retour à l’entraînement avec le groupe après l'Euro avec les Bleus (il est attendu le 19 juillet), c'est le prometteur Simon Ngapandouetnbu qui enchaîne dans les buts.

Il est devancé par une défense à trois composée par Boubacar Kamara, Álvaro González et Leonardo Balerdi. Au milieu, la recrue Gerson et Pape Gueye forment le double-pivot, légèrement derrière Valentin Rongier et quand Jordan Amavi et Luis Henrique sont les pistons. Dimitri Payet accompagne Bamba Dieng (préféré à Darío Benedetto) devant.

La composition de Marseille :

Ngapandouetnbu - Alvaro, Kamara, Balerdi - Henrique, Gueye, Gerson, Rongier, Amavi - Payet, Dieng