Liga : pour la première de Xavi, le Barça remporte le derby barcelonais

Le FC Barcelone a entamé sa nouvelle ère. Après avoir remplacé Ronald Koeman lors d'un retour remarqué dans son club de cœur, Xavi Hernandez débutait son aventure chez les blaugranas par le Derbi barcelonés contre l'Espanyol Barcelone, pour le compte de la 14e journée de Liga. Mais après l'émotion liée à son retour sur le banc du Barça, le néo-manager catalan avait la lourde tâche de renouer avec le succès, après quatre matches sans succès et une neuvième place en Championnat. Pour la grande première de Xavi, huit joueurs formés à La Masia étaient présents dans le onze de départ : Mingueza, Piqué, Garcia, Alba, Busquets, Nico, Akhomach et Gavi contre l'autre club catalan de Raul de Tomas et ses sept buts inscrits cette saison.

Rapidement dans cette partie, le FC Barcelone se montrait présent devant le but adverse. Sur une belle remise en retrait de De Jong, Depay tentait sa chance d'une belle volée et obligeait Lopez à se déployer (4e). Quelques minutes plus tard, alors que le Camp Nou scandait le nom de Xavi, Akhomach, le jeune attaquant catalan, manquait le cadre alors qu'il était seul à bout portant (15e). Comme souvent cette saison, les blaugranas manquaient de précision devant le cadre et, encore une fois, ter Stegen devaient sauver les siens sur un ballon dévié de RDT (44e).

Le Barça a enfin tenu le score...

Mieux en place défensivement et plus à l'aise collectivement, le Barça de Xavi affichait un meilleur visage ce samedi soir. Tout juste après la pause, Gavi servait parfaitement Depay en profondeur. Après une bonne prise de balle dans la surface, le Néerlandais était accroché par Sasia et obtenait un penalty. Sans trembler, l'ex-capitaine de l'OL ouvrait le score et inscrivait le premier but de l'ère Xavi (1-0, 48e). Malgré quelques opportunités des Bleu et Rouge, l'Espanyol poussait sur les contre-attaques et RDT, encore lui, manquait le cadre après une grosse erreur de Mingueza (70e).

Mais cette fois-ci, le Barça a tenu et n'a pas encaissé de but. Après deux dernières frayeurs de Dimata et De Tomas, qui a trouvé le poteau (84e et 86e), le Barça s'est finalement imposé et remonte à la 6e place du Championnat d'Espagne avant un match décisif en Ligue des Champions contre Benfica. La première de Xavi est réussie, mais le technicien catalan aura encore beaucoup de travail à faire et notamment dans le secteur défensif. De son côté, l'Espanyol descend à la 11e place avant de recevoir la Real Socidad.

