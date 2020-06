Lucas Tousart ne reviendra pas à l'OL

Héros du match aller face à la Juventus en 8e de finale de Ligue des Champions (victoire 1-0), Lucas Tousart ne sera pas de la partie pour le retour. D'après Le Progrès, le milieu de terrain, buteur face à la Vieille Dame ne reviendra pas à l'OL. Il n'était d'ailleurs pas présent ce lundi pour la reprise de l'entraînement.

Acheté 25 M€ par le Hertha Berlin en janvier dernier, qui l'a prêté immédiatement pour la fin de saison à l'OL, l'international Espoirs va repartir en Allemagne car son nouveau le réclame. Il ne signera pas un avenant de prolongation avec les Gones et ne pourra pas participer non plus à la finale de la Coupe de la Ligue.