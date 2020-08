Séville FC : Lucas Ocampos a la cote en Angleterre

Ce vendredi, le Séville FC s'est emparé de la Ligue Europa aux dépens de l'Inter Milan dans une finale complètement folle. En effet, les Andalous se sont imposés sur le score de trois buts à deux après avoir encaissé un but dans les cinq premières minutes, sur un penalty de Romelu Lukaku. Ce sacre, en plus d'une qualification déjà acquise en championnat pour la Ligue des Champions, est venu couronner une excellente saison.

Le mérite revient bien entendu à l'entraîneur, Julen Lopetegui, qui s'était manqué avec le Real Madrid, qu'il avait rejoint en claquant la porte de la sélection nationale, mais aussi à certains de ses éléments. Ever Banega, évidemment, les anciens défenseurs de Ligue 1, Diego Carlos et Jules Koundé, aussi. Mais un autre joueur qui évoluait dans notre cher championnat hexagonal a brillé cette saison.

Séville pourrait faire une belle bascule

Il s'agit de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco, Lucas Ocampos (26 ans, sous contrat jusqu'à juin 2024). L'Argentin s'est parfaitement acclimaté à son nouveau club. Toutes compétitions confondues, l'ancien de River Plate a inscrit 17 réalisations et donné 5 passes décisives. Nécessairement, il est l'un des joueurs de la formation andalouse les plus convoités pour ce mercato qui s'annonce très particulier aux quatre coins du globe.

En Angleterre, chez Skysports plus particulièrement, on sait que Wolverhampton regarderait avec attention la situation de l'Argentin. En effet, les Wolves pourraient perdre cet été leur ailier droit Adama Traoré, dont le prix a été fixé à 77 millions d'euros. Concernant le joueur de Séville, sa clause libératoire est à 68 millions d'euros, mais on imagine aisément, outre-Manche, qu'il pourrait partir contre une somme d'environ 45 millions d'euros. Cela serait une superbe affaire pour Séville qui ne l'a acheté « que » 15 millions d'euros à l'OM.